В России стартуют продажи пикапов марки Sitrak. Китайский концерн CNHTC, в состав которого также входит грузовое подразделение Sinotruk, планирует выевсти на российский рынок рамные пикапы. В гамме есть 3 родственные модели — S6, S7 и S9, отличающиеся между собой оперением кузова. Как стало известно журналу Motor, в продаже автомобили появятся под занавес этого года.

В КНР пикапы оснащаются двухлитровыми турбодизелями Weichai (177 л.с. и 410 Нм), классическими 8-диапазонными «автоматами» и полноприводными трансмиссиями.

Характеристики модификаций для рынка РФ станут известны после прохождения сертификации: возможно, мощность мотора снизят до налоговыгодных 150 л.с.

Все пикапы — из класса полноразмерных: так, длина модели Bolden S7 составляет 5645 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1890 мм, а разменость колёсной базы — 3470 мм.

