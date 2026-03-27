Volkswagen готовит бюджетный кроссовер для Индии

Volkswagen нацеливается на индийский рынок с новым бюджетным кроссовером, который должен укрепить позиции бренда в этом регионе. Модель войдет в сегмент субкомпактных SUV длиной менее 4 метров, где конкуренция особенно высока из-за доминирования местных и корейских производителей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Планируется, что дебют этой модели состоится в середине 2027 года, хотя технические детали пока не раскрываются. Компания адаптирует кроссовер под локальные требования и ценовую конкуренцию, что критически важно для успеха в этом чувствительном к стоимости сегменте. Новинка будет напрямую соперничать с такими моделями, как Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet и Mahindra XUV 3XO.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Volkswagen по усилению присутствия в Индии. Уже в 2026 году бренд представит обновленные версии Taigun и Virtus, а также новые модификации текущих моделей. Успех бюджетного SUV может существенно повлиять на рыночные позиции компании, поскольку именно в этом сегменте сосредоточен основной спрос.

Volkswagen делает ставку на ключевой инструмент роста, рассчитывая предложить конкурентный продукт, который сможет привлечь массового покупателя. Решение компании подчеркивает важность индийского рынка, где цена и оснащение часто играют решающую роль.