В Белоруссии началось производство нового кроссовера Geely

В Белоруссии открываются продажи Geely Cityray локальной сборки. Модель занимает нишу между кроссоверами Coolray и Atlas. Под капотомустановлен четырёхцилиндровый 1,5-литровый турбомотор объемом мощностью 174 л.с., с которым работает 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод — передний. Как стало известно журналу Motor, продажи будут открыты 3 апреля.

© Motor.ru

В базовую версию Comfort будут включены светодиодная оптика, центральный тачскрин диагональю 13,2 дюйма, цифровые приборы, климат-контроль и камера заднего вида.

Важно, что новинка, стоимость которой будет раскрыта после старта продаж, сможет предложить полный пакет подогревов, включая обгревы руля, сидений и форсунок стеклоомывателя.

В длину кроссовер достигает 4,5 метра, а в его основе лежит платформа BMA собственной разработки Geely. У паркетника 185-миллиметровый дорожный просвет, объем багажника — 571 литр.

Название Cityray составлено из двух английских слов: «city» — город и «ray» — луч. Оно отражает концепцию автомобиля, «который будет выделяться и привлекать внимание».

