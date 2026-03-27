ФАС изучит обоснованность цен на автомобильные масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила запросы ряду производителей автомобильных масел для оценки обоснованности установления цен на продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел. После публикаций в СМИ о подорожании этих товаров служба изучает ценообразование», – говорится в сообщении.

Отмечается, что до 10 апреля производители должны предоставить в ФАС России информацию об объемах производства автомасел, а также данные о поставках этой продукции на российский рынок и экспорт в период с 1 января по 30 марта 2026 года.

Помимо этого, производители должны предоставить в службу информацию о порядке формирования цены.

В пресс-службе добавили, что в случае выявления нарушений ФАС будет применять меры антимонопольного реагирования.