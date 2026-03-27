Компания Infiniti официально представила новый кроссовер

Infiniti представила новый купеобразный кроссовер QX65 за 4,4 млн рублей.

© За рулем

Компания Infiniti официально рассекретила новый купе-кроссовер QX65. Модель, вдохновленная дизайном культовой серии FX и прошлогодним концептом QX65 Monograph, поступит в продажу в начале лета 2026 года. Стартовая цена в США составит 53 990 долларов (около 4,4 млн рублей по текущему курсу).

Новинка сочетает динамичный профиль фастбека с характерной для бренда спортивной посадкой. Среди ключевых деталей экстерьера — плавная линия крыши с выраженным спойлером, трехмерная решетка радиатора, вдохновленная японскими бамбуковыми лесами, и светодиодная полоса задних фонарей во всю ширину кузова.

В салоне установлены цифровая приборная панель, крупный сенсорный экран мультимедиа с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также сервисами Google. За аудиосцену отвечает премиальная акустика Klipsch с 16 или 20 динамиками. Предусмотрены трехзонный климат-контроль, кресла с электрорегулировкой и подогревом, мультифункциональный руль и 64-цветная атмосферная подсветка.

Техническую основу составляет 2,0-литровый турбомотор Infiniti VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. В американской спецификации двигатель выдает 268 л. с. и 389 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода, которая доступна во всех версиях.

Кроссовер оснащен расширенным комплексом систем безопасности и электронных ассистентов. В зависимости от комплектации предлагается функция автономного управления ProPILOT Assist 2.1.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.