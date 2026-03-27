На границе России и Казахстана закрыли пункт пропуска

Пункт пропуска «Желкуар» на границе с Казахстаном закрыли из-за паводка

© Московский Комсомолец

На границе России и Казахстана временно приостановили пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильный пункт пропуска «Желкуар» из-за реки Берсуат со стороны Казахстана. Ограничения вводятся с 27 марта 2026 года, сообщила пресс-служба Росгранстроя.

«По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский, находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено», — пояснили в организации.

Река Желкуар, также известная как Синташта в верхнем и среднем течении, протекает по территории Челябинской области России и Костанайской области Казахстана. Ее протяжённость составляет 152 километра, а площадь водосборного бассейна — 5100 квадратных километров. Река впадает в левый приток Тобол Иртыша.

Пункт пропуска «Желкуар» на границе России и Казахстана назван в честь реки Желкуар, которая протекает по территории Челябинской и Костанайской областей. Протяженность границы между Россией и Казахстаном составляет 7598,7 километра. Это самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире.

