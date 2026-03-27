АвтоВАЗ ожидает весеннего роста продаж Lada в России

На АвтоВАЗе ждут роста продаж машин в РФ. По итогам марта 2026 года продажи автомобилей Lada на российском рынке должны оказаться выше, чем в феврале, считает глава Волжского автозавода Максим Соколов. Тем не менее, по мнению топ-менеджера, годовые результаты окажутся слабее, чем в 2025.

«Понятно, что авторынок в марте активнее, чем в феврале. Так бывает всегда, и рынок потихоньку выходит из спячки. Мы видим, что в марте он, в целом, вырастет по сравнению с февралём. Соответственно, вырастут и наши продажи, но итогово они будут чуть ниже, чем в марте 2025 года. Наши прогнозы на март — продажи в пределах 27 тыс. автомобилей против почти 21 тыс. реализованных автомобилей в феврале», — сообщил Соколов.

Стоит отметить, что в марте 2025 года дилеры отечественной марки реализовали 28,7 тыс. автомобилей Lada.

Кроме того, глава АвтоВАЗа подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке практически не затронула деятельность производителя, однако потребовалась корректировка ряда логистических цепочек.

Тем не менее, планы по запуску на российском рынке первого кроссовера — Lada Azimut — остались без изменений. Старт производства автомобиля состоится в III квартале 2026 года.