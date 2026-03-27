Ford представил пакет Dark Trail Titanium для Bronco

Компания Ford представила специальный пакет доработок под названием Dark Trail Series Titanium для внедорожника Bronco шестого поколения, предназначенный для моделей 2024–2026 годов в определённых версиях, таких как Base, Big Bend, Black Diamond и Outer Banks, но исключительно для четырёхдверных модификаций без пакета Sasquatch. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Этот комплект включает в себя обновлённый внешний дизайн с графикой на кузове и капоте, ретро-расширители колёсных арок и 17-дюймовые диски, выполненные в матовом чёрном цвете. Дополнительно добавлены затемнённые эмблемы и модернизированное крепление запасного колеса, что подчёркивает агрессивный стиль автомобиля.

Важным компонентом пакета является лифт подвески на 2 дюйма от Ford Performance Parts, который позволяет устанавливать более крупные шины для улучшения внедорожных характеристик. В комплект также входит инструмент ProCal, дающий возможность загружать настройки и корректировать показания спидометра для оптимальной работы.

Новый пакет демонстрирует тренд на тюнинг от производителя, предлагая готовые решения для владельцев, которые хотят улучшить внешний вид и функциональность своего внедорожника без необходимости самостоятельных доработок. Это отражает растущий спрос на персонализированные автомобильные решения.