АвтоВАЗ устранил люфт сиденья в Lada Iskra

АвтоВАЗ оперативно отреагировал на жалобы владельцев LADA Iskra, связанные с люфтом спинки водительского сиденья и нестабильной фиксацией регулировок, устранив дефект совместно с поставщиком компонентов. Проблема была вызвана пластиковой втулкой в механизме спинки, не обеспечивавшей достаточной жесткости, что приводило к заметному люфту и снижению комфорта. После анализа узел был переработан, а в отдельных случаях сиденья заменялись по гарантии, демонстрируя внимание производителя к отзывам пользователей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В рамках доработок также была изменена конструкция регулировки сиденья: вместо боковой скобы продольной регулировки применена центральная, аналогичная решению на LADA Vesta, что повысило удобство использования. Несмотря на выявленные недочеты, сиденье LADA Iskra изначально обладает удачным профилем с выраженной боковой поддержкой, а в старших комплектациях предусмотрена регулировка по высоте, достигая в общей сложности шести направлений настроек. Эти улучшения подчеркивают стремление АвтоВАЗа к повышению качества продукции, основываясь на реальном опыте эксплуатации.