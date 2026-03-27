КамАЗ потерял надежды на прибыль

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. Об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал глава предприятия Сергей Когогин, передает ТАСС.

«Хотя бы в ноль выйти», — заметил он в ответ на вопрос по поводу ожидающихся финансовых результатов.

На этом фоне компания значительно корректирует инвестиционную программу. Она уже существенно сократилась, но Когогин не исключил, что окончательные параметры окажутся еще меньше.

В 2025 году убытки КамАЗа по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей, а выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей.

Слабые продажи грузовых автомобилей в начале года могут привести к тому, что летом предприятие вернется к четырехдневной рабочей неделе.

По данным СМИ, предварительный приказ уже подписан. Представитель КамАЗа, подтвердив такую возможность, отметил, что за первые два месяца этого года рынок тяжелых грузовиков упал на 40 процентов, а продажи КамАза — на 15 процентов с учетом роста доли до 37 процентов.