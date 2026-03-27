Белорусские чиновники стеснялись пользоваться служебными автомобилями

В Белоруссии 14 служебных автомобилей чиновников два года стояли без дела. Комитет государственного контроля Гомельской области выявил, что 14 райисполкомов не использовали 14 служебных автомобилей. Среди них — четыре Geely Emgrand 2020 года выпуска. Как выяснили проверяющие, некоторые машины оставались «на приколе» от 2 до 3 лет.

Как выяснилось, с октября 2023 года райисполкомы начала обслуживать специализированная транспортная организации, в распоряжении которой имелся собственный автопарк.

В итоге техника простаивала. Сейчас машины было решено направить для эксплуатации другими организациями, в число которых вошли коммунальные и сельскохозяйственные предприятия.

Между тем, в Белоруссии началось производство нового кроссовера Geely. Это модель Cityray, которая занимает нишу между кроссоверами Coolray и Atlas.

Под капотом установлен четырёхцилиндровый 1,5-литровый турбомотор объемом мощностью 174 л.с., с которым работает 7-ступенчатый преселективный «робот». Продажи будут открыты 3 апреля.