В Европе тестируют «умные» светофоры с четвертым сигналом

В ближайшем будущем привычные светофоры могут обзавестись дополнительным сигналом белого цвета, что станет частью концепции "умных" перекрестков. Инициатива, основанная на разработках North Carolina State University, в настоящее время проходит апробацию в Риме и направлена на интеграцию автономного транспорта с дорожной инфраструктурой. Белый свет будет загораться, когда перекресток переходит в автоматизированный режим, позволяя подключенным автомобилям обмениваться данными для самостоятельной координации движения, а водителям — просто следовать за потоком. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Ожидается, что новая система позволит сократить время ожидания на перекрестках и увеличить пропускную способность дорог. Кроме того, более плавное движение без частых остановок может способствовать снижению вредных выбросов. Особый акцент делается на вопросах безопасности: технология призвана заранее предупреждать о возможных препятствиях и минимизировать влияние человеческого фактора, который остается главной причиной дорожно-транспортных происшествий.

Внедрение подобных решений сопряжено с определенными трудностями, среди которых обеспечение кибербезопасности и необходимость гармоничного взаимодействия традиционных автомобилей с машинами, оснащенными автопилотом. Специалисты подчеркивают, что такие инновации особенно востребованы в контексте развития новых автономных моделей, запланированных к выпуску в 2026 году, где технологии самостоятельного управления становятся приоритетным направлением.