Минпромторг РФ заявил о переносе оснащения авто кнопками SOS

Введение обязательного оснащения ввозимых физическими лицами автомобилей кнопками SOS с подключением "ЭРА-ГЛОНАСС", запланированное на 1 апреля, переносится на более поздний срок. Об этом заявили в Минпромторге России, передает ТАСС.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру межведомственного согласования, уточнили в министерстве.

Ранее компания "АвтоВАЗ" отозвала 14 024 автомобиля Lada Travel для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Также автоконцерн отозвал 8 912 машин Niva Legend для установки блоков управления системой "ЭРА-ГЛОНАСС" и надувных подушек безопасности. Отзыву подлежали авто, реализованные в период с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года.