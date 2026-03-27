Мошенники атакуют автодилеров Европы

Автомобильный рынок Европы сталкивается с всё более изощрёнными цифровыми мошенничествами, которые теперь сложно выявить даже профессионалам, как сообщает Немецкий союз автопрома ZDK. Злоумышленники создают поддельные сайты и объявления, используя украденные данные реальных компаний для продажи автомобилей, особенно с пробегом, от имени несуществующих дилеров. Поддельные платёжные документы и манипуляции с историей машин наносят ущерб как покупателям, так и автосалонам, страдающим от финансовых и репутационных потерь. Об этом сообщает издание speedme.ru.

По словам президента ZDK Томаса Пекруна, эти схемы уже не случайны, а представляют собой хорошо организованные международные группы, где каждый участник выполняет определённую роль — от размещения фейковых объявлений до обработки платежей. Преступники целенаправленно атакуют бизнес, выбирая автосалоны из-за крупных объёмов сделок и доверия клиентов к известным брендам, что создаёт дополнительную опасность.

ZDK призывает дилеров усилить внутренние процессы, включая проверку партнёров, внедрение двойного контроля и обучение сотрудников распознаванию мошенничества. Однако отрасль сталкивается с ограничениями, особенно в борьбе с трансграничными преступными схемами, что требует более масштабных мер.

В организации считают, что без государственного участия проблему не решить, предлагая новые стандарты для онлайн-площадок, развитие киберподразделений и внедрение надёжной цифровой идентификации. Автомобильный рынок постепенно превращается в арену цифровой борьбы, и чем быстрее участники адаптируются к новым угрозам, тем меньше шансов у мошенников закрепиться в отрасли.