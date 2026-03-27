Минпромторг опроверг введение нового утильсбора

С начала следующего месяца в России должна была заработать новая система начисления утилизационного сбора, по которой частный ввоз автомобилей из стран ЕАЭC планировали приравнять к коммерческому. В Минпромторге "Российской газете" сообщили, что данные изменения пока проходят согласование, а озвученная ранее дата - 1 апреля 2026 года - не рассматривается.

"На данный момент проект акта проходит установленную законодательством процедуру согласования, в том числе в части рассмотрения поступивших замечаний и предложений, формирования заключения об оценке регулирующего воздействия и подготовки к внесению на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. Информация о дате вступления акта в силу будет размещена дополнительно, по завершении данной процедуры. В данном случае дата 1 апреля неактуальна", - рассказали "РГ" в пресс-службе Минпромторга.

Представители отрасли в беседе с "РГ" признались, что откладывание подобных решений уже становится привычным.

"Такие новости для рынка работают как уколы допинга. Озвучиваются дедлайны, после которых якобы произойдет подорожание. Люди бегут скупать машины, рынок оживляется. Но эти дедлайны, к сожалению или к счастью, не соблюдаются, и с каждым разом оказывают все меньшее воздействие на покупателей. Главное, это означает, что у людей еще остается время купить машины по относительно умеренным ценам. Сильных всплесков как раньше не будет, но часть потенциальных покупателей все равно решит поторопиться с покупкой", - поделился с "РГ" своим прогнозом глава компании E.N. Cars Евгений Забелин.

По его словам, в основном новые правила, которые пока обсуждаются, затронули бы завоз машин из Киргизии и Беларуси. Если бы они вступили в силу сейчас, то привезти оттуда автомобиль стало бы дороже на 20-40%.