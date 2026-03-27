Nissan вывел на рынок обновленный пикап Navara. Китайское совместное предприятие Zhengzhou Nissan провело масштабное обновление линейки пикапов. На рынок вышел Nissan Navara, а также сразу три версии семейства Z9: базовый Z9 образца 2026 года, Z9 ShanDi с улучшенными внедорожными возможностями и спортивный Z9 GTS.

© Motor.ru

Пикап Nissan Navara получил крупную решетку радиатора и полностью светодиодную оптику с четырьмя линзами в каждой фаре. Габариты остались прежними: длина 5282 мм, колесная база — 3150 мм. Внутри — новое многофункциональное рулевое колесо и 10-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay. Автомобиль в максимальной комплектации получил передние кресла с обогревом и вентиляцией.

Для обновленного Navara доступен дизель 2.3 мощностью 166 л.с., а также бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 228 л.с. Оба работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонным «автоматом». У автомобилей в средней и максимальной комплектациях предусмотрена многорычажная подвеска вместо рессорной.

© Autohome

Обновленный Z9 в базовой версии оснащается 2.3-литровым дизелем на 190 л.с. или 2.0-литровым бензиновым турбомотором на 258 л.с. В наличии 8-ступенчатый «автомат», полный привод и система кругового обзора. Стоимость — 14,99−15,19 тыс. юаней. Z9 ShanDi снабжен заводскими защитными элементами: стальными бамперами, подножками, внедорожными шинами. Z9 GTS помимо защиты оснащается шноркелем, расширенными колесными арками, внедорожными шинами и блоком дополнительных приборов, включая компас и креномер.

Ранее на рынок вышел электрокар BYD, который заряжается со скоростью заправки на АЗС.