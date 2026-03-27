В продаже появился ВАЗ-2108 с редким типом кузова

Ландо ВАЗ-2018 хотят продать за 1 млн рублей. В 1990-е годы фирма Bohse из Нижней Саксонии выпускала ландо на базе вазовского хэтчбека под названием Bohse Safar. В Германии машины продавались через немецкую дилерскую сеть Lаdа, а потому — под именем Lаdа Sаmаrа Fun. Всего было построено от 2000 до 3200 автомобилей.

Именно такой «полукабриолет» Bohse Safari оказался во владении поклонника марки Lada из Белгорода. Цена ландо — 1 млн рублей, но владелец готов сделать скидку заинтересованному клиенту.

«По автомобилю была проделана огромная работа, делали на совесть, не экономили. Полностью переварен и перекрашен. Двигатель и коробка передач откапиталены. Салон комплектен», — уточняет продавец.

Годом ранее аналогичный Bohse Safari продавался американским дилером AlphaCars. Та двухдверка прекрасно сохранилась, а на её одометре было всего 10,6 тыс. км. Но цена — под стать: 29 тысяч долларов.

