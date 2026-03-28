Автозапчасти подорожали на 20–40 процентов в 2026 году

К 2026 году стоимость базовых автозапчастей возросла в среднем от 20 до 40 процентов. Причинами стали усложнение логистики из-за параллельного импорта, рост налогов и более строгие проверки на таможне. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила Baza.

© Вечерняя Москва

В частности, в 2025 году содержание таких автомобилей, как Kia Rio и Toyota Camry, обходилось примерно в 60–90 тысяч рублей в год, в то время как в 2026-м — уже в 80–120 тысяч рублей.

— С премиальными европейскими машинами ситуация серьезнее. Например, BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class раньше обходились владельцам в 120–180 тысяч рублей в год. Теперь — 160–250 тысяч. И речь идет только о базовом обслуживании без серьезных поломок, — говорится в публикации.

Сильнее всего подорожали базовые запчасти — тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы для подвески. Кроме того, базовое техническое обслуживание для машины эконом-класса теперь стоит 8–16 тысяч рублей вместо 6–12 тысяч рублей годом ранее, а для премиум-сегмента — 20–40 тысяч, передает Telegram-канал.

5 марта появилась информация о том, что с 1 апреля цены на немецкие автомобили марок BMW и Mercedes могут резко увеличиться на 25–40 процентов из‑за новых правил утильсбора и дополнительных начислений.