В ХМАО стартовали перевозки пассажиров судами на воздушной подушке

В Ханты-Мансийском округе запущены пассажирские перевозки судами на воздушной подушке, чтобы обеспечить транспортную доступность отдаленных населенных пунктов в сложный межнавигационный период, когда зимники небезопасны, а речная навигация еще не открыта.

Как сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, с 27 марта открыты маршруты из Ханты-Мансийска до Троицы, Кышика, Нялина. С 28 марта - до Пырьяха.

"Суда на воздушной подушке могут передвигаться по воде, льду и снегу - они надежны в любых условиях. Обеспечивают бесперебойное сообщение, сокращают время в пути и делают поездки комфортнее", - отметили в ведомстве.

Уточнить информацию о графике движения и стоимости билетов можно на сайте "Северречфлота".