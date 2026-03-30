В Бразилии начались поставки электрокроссовера Chevrolet Spark EUV

В Бразилии стартовали поставки первых электрических кроссоверов Chevrolet Spark EUV, которые начали поступать к дилерам спустя три месяца после запуска производства в декабре 2025 года. Первая партия насчитывала примерно 250 автомобилей, а в пиковые дни отгрузки достигали 70 машин в сутки, при этом темпы будут наращиваться по мере увеличения выпуска. Сборка осуществляется по схеме SKD: частично разобранные автомобили прибывают из Китая, после чего проходят финальную сборку, тестирование и подготовку для местного рынка. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Spark EUV стал первой моделью, выпускаемой на новом заводе PACE в штате Сеара, к которой позже присоединится Captiva EV. На начальном этапе предприятие способно производить до 400 автомобилей в месяц с планами увеличения до 8800 единиц в год. В первые недели производство велось ограниченными партиями для отладки процессов и обеспечения контроля качества.

Этот электрокроссовер постепенно укрепляет позиции бренда в сегменте городских электромобилей, который активно развивается в ответ на растущий спрос на доступные модели с нулевым уровнем выбросов. Такие шаги отражают стремление компании расширить своё присутствие на рынке экологичного транспорта.