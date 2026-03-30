JLR приостановила выпуск Range Rover из-за проблем с поставками

Производство Range Rover остановлено: сбой поставок ударил по заводу JLR в Солихалле
Производство на заводе Jaguar Land Rover в Солихалле (Великобритания) временно приостановлено из-за сбоев в поставках комплектующих, что затронуло ключевые модели, такие как Range Rover и Range Rover Sport. Ожидается, что пауза продлится около двух недель и совпадет с плановой остановкой на пасхальные праздники, при этом компания не раскрывает, какой именно компонент оказался в дефиците, но ведет работу с поставщиком для скорейшего возобновления операций. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Это уже третий крупный сбой за последние 12 месяцев, подчеркивая зависимость автопроизводителей от глобальных цепочек поставок, где отсутствие одного элемента может остановить весь конвейер. Ранее, в августе 2025 года, производство было остановлено более чем на месяц из-за кибератаки, а позже возникли проблемы из-за нехватки полупроводников.
Несмотря на текущие трудности, JLR продолжает развивать модельный ряд, с ожидаемым дебютом нового Freelander, разработанного совместно с Chery, а также продолжающимися тестами обновленного Range Rover Sport 2027 года.