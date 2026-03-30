JLR приостановила выпуск Range Rover из-за проблем с поставками

Производство на заводе Jaguar Land Rover в Солихалле (Великобритания) временно приостановлено из-за сбоев в поставках комплектующих, что затронуло ключевые модели, такие как Range Rover и Range Rover Sport. Ожидается, что пауза продлится около двух недель и совпадет с плановой остановкой на пасхальные праздники, при этом компания не раскрывает, какой именно компонент оказался в дефиците, но ведет работу с поставщиком для скорейшего возобновления операций. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Range Rover

Это уже третий крупный сбой за последние 12 месяцев, подчеркивая зависимость автопроизводителей от глобальных цепочек поставок, где отсутствие одного элемента может остановить весь конвейер. Ранее, в августе 2025 года, производство было остановлено более чем на месяц из-за кибератаки, а позже возникли проблемы из-за нехватки полупроводников.

Несмотря на текущие трудности, JLR продолжает развивать модельный ряд, с ожидаемым дебютом нового Freelander, разработанного совместно с Chery, а также продолжающимися тестами обновленного Range Rover Sport 2027 года.