Редчайший серебристый Ferrari Enzo пустят с молотка в Монако

Автомобиль найдет нового хозяина на аукционе RM Sotheby’s в Монако. Это не просто один из 399 построенных гиперкаров, а единственный экземпляр, поставленный в Великобританию в цвете Argento Nürburgring. Серебристый кузов — один из девяти, официально окрашенных фабрикой в такой оттенок, и лишь пять машин из них получили красный кожаный салон.

Постройка автомобиля с номером шасси 37 754 была завершена в Маранелло в июне 2004 года, а заказ на нее поступил еще в апреле 2002-го — до официальной премьеры этой модели. Первый владелец перевез свой автомобиль в Швейцарию и бережно обслуживал его у официальных дилеров.

В 2019 году гиперкар получил сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий подлинность всех агрегатов. Тогда же специалисты компании DK Engineering провели его техобслуживание. Последний визит к дилеру состоялся в январе 2026 года: парижский центр Lecoq выполнил регламентное обслуживание и установил свежие шины Pirelli. На момент подготовки к торгам одометр показывал чуть более 19 тыс.

К автомобилю прилагаются инструменты, комплект книг и обширное досье с историей владения. С технической точки зрения гиперкар изменениям не подвергался: это классический среднемоторный Enzo с атмосферным V12 объемом 6,0 л и мощностью 660 л.с. Разгон до «сотни» у него занимает 3,65 с, а максимальная скорость достигает 350 км/ч. Карбоновый кузов опирается на подвеску, конструкция которой позаимствована у болидов «Формулы-1», в наличии и карбон-керамические тормозные механизмы Brembo.

Учитывая редкость цветового исполнения и документально подтвержденную историю, этот Enzo — один из самых желанных лотов для коллекционеров, собирающих современные гиперкары из Маранелло. Ожидаемая цена редкого экземпляра — от 4,9 млн евро до 5,3 млн евро.