Внедорожник BYD Yangwang U8 дважды пытался устроить владельцу ДТП

Внедорожник BYD Yangwang U8 дважды пытался устроить владельцу тяжелое ДТП. Автовладелец из Китая пожаловался агентству Bloomberg на систему активной безопасности автомобиля, которая должна избегать аварийных ситуаций, но вместо этого пыталась направить машину в отбойник и вывести на встречную полосу.

© Motor.ru

«В одном случае внедорожник, как утверждается, самостоятельно разогнался до скорости движения по шоссе и свернул к разделительной полосе. Во время другой поездки автомобиль, как сообщается, резко повернул руль, едва не выехав на встречную полосу», — отмечается в публикации.

За новый автомобиль китайский предприниматель по фамилии Чжоу в конце 2024 года уплатил 1,1 млн юаней (12,9 млн рублей). Новинка BYD привлекла его внимание в том числе системой активной безопасности, которая впоследствии не оправдала ожиданий.

Во время одной из поездок при ясной погоде автомобиль внезапно ускорился до 93 км/ч при ограничении скорости 60 км/ч и вылетел на обочину. В другой раз, по словам Чжоу, U8 совершил резкий маневр, самостоятельно перестроившись в соседнюю полосу прямо перед встречным транспортом.

Bloomberg указывает, что подобные жалобы начали поступать после того, как BYD внедрила технологии автономного вождения в машины массовый сегмент. Компания, стремясь обогнать конкурентов по «умным» функциям, начала устанавливать систему God’s Eye даже на бюджетные модели. В конечном итоге BYD Yangwang урегулировала претензии автовладельца.

