Tesla разрабатывает новую модель: что об этом известно

Илон Маск сообщил, что Tesla ведет разработку нового автомобиля, и что он «круче, чем минивэн». Конкретных подробностей о модели глава компании не привел, однако ранее он уже дал намек, что может лечь в основу будущей новинки. В своем аккаунте в соцсети X предприниматель обратил внимание, что электрический пикап Cybertruck оборудован тремя креплениями ISOFIX для детских кресел.

© За рулем

Это позволило предположить, что следующий электромобиль Tesla, вероятно, будет построен на базе именно этой модели. Такой вариант выглядит логичным и с учетом габаритов Cybertruck: длина пикапа достигает 5683 мм, что вполне достаточно для размещения трех рядов сидений. Если эта догадка верна, то новинка будет ориентирована на бездорожье. Подобные модели уже выпускаются другими производителями. Например, у Mitsubishi есть Delica D:5 – автомобиль с тремя рядами кресел, высоким клиренсом и полным приводом.

Не исключено, что Tesla работает над похожим вседорожником, который, как и остальные продукты марки, получит полностью электрическую силовую установку. Впрочем, возможен и иной сценарий. В прошлом году компания опубликовала видео, где демонстрировалась глиняная модель крупного внедорожника. Дальнейших сообщений о том, планирует ли Tesla выпускать такой автомобиль, не поступало.