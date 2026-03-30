BMW обновляет Alpina: новый выхлоп и возможное возвращение B7

После приобретения бренда Alpina в 2022 году, BMW начинает раскрывать детали его будущего, сохраняя узнаваемые черты при обновлении дизайна. Первым шагом стала модернизация выхлопной системы с четырьмя патрубками, которая теперь интегрирована в переработанный задний диффузор, подчеркивая более премиальное позиционирование. Этот элемент остаётся визуальной доминантой, но также становится частью новой акустической концепции, сочетая стиль с функциональностью. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Появление тизера может указывать на возвращение модели B7, которая была снята с производства в 2022 году. Новая версия, вероятно, будет основана на актуальной BMW 7 Series, с возможными силовыми установками, включая 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом или полностью электрическую модификацию на базе i7. Это отражает стремление к инновациям без утраты классических элементов.

В рамках новой стратегии Alpina займёт промежуточную позицию между стандартными BMW и Rolls-Royce, конкурируя с такими брендами, как Mercedes-Maybach. Акцент смещается с чистой динамики на баланс мощности и комфорта, что превращает Alpina в отдельную философию внутри BMW. Эта философия ориентирована на технологичность и премиум-сегмент, предлагая сдержанный, но современный подход к автомобилестроению.