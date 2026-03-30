В Петербурге сварили первый кузов автомобиля Jeland

В Санкт-Петербурге на производственной площадке в Шушарах завершена сварка первого кузова нового российского автомобиля Jeland. В цехе окраски полным ходом идут пуско-наладочные работы, сообщили в администрации города.

Таким образом, завод в Шушарах, где ранее располагалось предприятие General Motors и которое в начале 2024 года перешло под управление АГР, приближается к началу серийного выпуска автомобилей под новым отечественным брендом Jeland. Администрация города подчеркивает, что за минувшие восемь месяцев проведена масштабная модернизация: на площадку доставлено около 600 контейнеров с новым оборудованием, построен тестовый трек, отремонтированы подъездные пути и благоустроена территория.

Согласно информации пресс-службы, сварочный цех был создан практически с нуля и оснащен 120 промышленными роботами, а также передовыми системами контроля качества. Производственная мощность предприятия позволит выпускать до 100 тыс. автомобилей в год.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город укрепляет свои позиции как один из ключевых центров автопромышленности России. Он подчеркнул, что запуск производства Jeland станет важным шагом на пути к технологической независимости страны, а также позволит создать новые рабочие места для жителей города.

