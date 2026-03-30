В РФ сняли с хранения и продают Mitsubishi Pajero 2018 года

Как выяснила "Российская газета", в Омске выставили на продажу Mitsubishi Pajero, который с 2018 года проехал 6836 км. За эту "капсулу времени" владелец просит весьма солидную сумму - 4,5 млн рублей.

© Российская Газета

"Отличный автомобиль с минимальным пробегом. Есть предпусковой подогреватель Webasto, автосигнализация, два комплекта ключей, защита на передних фарах, порогах, крыше и капоте, комплект летних колес на дисках, гаражное хранение, была проведена замена всех технических жидкостей в октябре 2025 года", - говорится в объявлении.

Под капотом Mitsubishi Pajero находится трехлитровый двигатель, который выдает 174 л.с. Коробка - автомат, привод - полный.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Якутске на продажу выставили Daewoo Nexia 2011 года выпуска, которая проехала всего 8 тысяч км.