В Китае обанкротился крупный автомобильный стартап

Люксовый автомобильный бренд BeyonCa объявил о банкротстве в Китае. О крахе компании сообщило издание CarNewsChina со ссылкой на открытое письмо бывших и действующих работников бренда, которые остались и без работы и без зарплаты.

BeyonCa был создан в 2021 году выходцами из Volkswagen Group — Со Вэймином и экс-членом правления VW AG Кристианом Клингером. Амбициозный проект позиционировался как производитель премиальных электромобилей. К работе над брендом привлекли ветеранов автопрома: главу инженерного департамента Ханса-Йоахима Ротенпилера и главного дизайнера Лукаса Коломбо.

В 2023 году компания объявила о планах продать 100 тыс. автомобилей в течение 3−5 лет. Первой моделью должен был стать электрический купе-кроссовер GT Opus 1 с батареей на 130 кВт·ч и ценой от 1 млн юаней (около $ 140 тыс). Проект привлек стратегических инвесторов: Renault, китайскую Dongfeng, а также саудовскую инвестиционную группу Al Faisaliah Group.

Последний раз о BeyonCa публично заявляли в июне 2024 года в связи с планами по открытию завода в Гонконге. С тех пор бренд не выходил на связь. Как сообщается, несмотря на обещания начать серийное производство еще в 2024 году, компания так и не выпустила ни одного автомобиля.

В открытом письме сотрудники требуют полного погашения задолженности по зарплате, выплаты страховых взносов, компенсаций и официальной реакции со стороны руководства и акционеров. Работники отмечают, что готовы отстаивать свои права в суде.

Ситуация вокруг BeyonCa вызывает вопросы у отраслевых экспертов: каким образом стартап с командой из топ-менеджеров Volkswagen и инвестициями от крупных игроков рынка прекратил существование, не начав производство и оставив персонал без средств к существованию.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.