В Китае стартовали предпродажи нового электрокроссовера Volkswagen ID. Unyx 08.

В Китае начался прием предварительных заказов на первую совместную модель Volkswagen и Xpeng. Ею стал полностью электрический кроссовер Volkswagen ID. Unyx 08 , официальная премьера которого на местном рынке намечена на первую половину 2026 года.

От подписания соглашения о партнерстве до запуска серийного производства прошло всего 24 месяца; сборку организовали на мощностях совместного предприятия Volkswagen и JAC в провинции Аньхой.

Новинка предлагается по предварительной цене от 239 900 до 299 900 юаней (примерно 2,8–3,5 млн рублей по текущему курсу). Это среднеразмерный электромобиль с длиной 5000 мм, шириной 1954 мм, высотой 1672 мм и колесной базой 3030 мм. Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре, оснащается литий-железо-фосфатными батареями CATL и обеспечивает запас хода до 730 км. Мощность силовой установки пока не раскрывается.

Дизайн ID. UNYX 08 разработан с учетом предпочтений китайской аудитории: характерные черты – узкая светотехника, скрытые дверные ручки и оригинальные колесные диски с сотовым рисунком.

В салоне установлены два 15-дюймовых экрана мультимедийной системы на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295P, а также два процессора Turing от Xpeng, отвечающие за работу интеллектуальных ассистентов водителя, включая автопилот для городских и загородных трасс.

Что касается интерьера, то главной особенностью модели стали панорамная крыша и кровать. Переднее пассажирское кресло способно откидываться на 120 градусов. Благодаря этому передние кресла могут трансформироваться, образуя полноценное спальное место.

