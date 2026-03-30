Уникальный Ford Escort из коллекции Кена Блока выставили на аукцион

Легендарный Gymkhana-кар гонщика Кена Блока пустят с молотка. По данным аукционного дома Bring a Trailer, машина оснащена мощным двигателем Millington и кузовным обвесом Rocket Bunny.

Автомобиль был приобретен Кеном Блоком в 2008 году, после чего подвергся полной переделке. Подготовкой к соревнованиям Gymkhana Grid занималась мастерская Quick Motorsport. От серийного Escort здесь осталось немногое: кузов был усилен и дополнен карбоновыми элементами, включая воздухозаборник на крыше и антикрыло.

Под капотом установлен 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Millington Diamond с блоком управления Cosworth. Мотор выдает 333 л. с, а его красная зона достигает 9000 об/мин. Коробка передач — шестиступенчатая секвентальня, привод — задний.

Масса автомобиля составляет всего 906 кг. Салон полностью утилитарен: два ковша Recaro, новая приборная панель, руль Sparco и подпись самого Кена Блока на дверной карте.

Это один из немногих автомобилей Gymkhana, имевших прямое отношение к гонщику, и он интересен как коллекционерам, так и тем, кто хочет получить опыт управления машиной, подготовленной под стиль Кена Блока.

Текущая ставка на аукционе — $ 215 тыс (17,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

