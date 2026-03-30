Названы самые быстро дешевеющие автомобили на вторичном рынке

Аналитики iSeeCars перечислили 7 самых быстро дешевеющих автомобилей. Для этого агентство изучило более 950 тыс. пятилетних автомобилей, проданных в США с марта 2025 по февраль 2026 года

Возглавил антирейтинг iSeeCars Nissan Leaf. За пять лет этот электромобиль обесценивается на 63,1%, то есть его владелец теряет почти $ 18 тыс. от начальной цены или примерно 1,54 млн рублей по текущему курсу.

Чуть лучше, но тоже удручающе, выглядят Infiniti QX80 с потерей 62,8% (более $ 52 тыс. или 4,58 млн рублей) и Volkswagen ID.4, который дешевеет на 62,1% ($ 28 тыc. или 2,44 млн рублей).

В антирейтинге традиционно доминируют премиальные автомобили. В числе аутсайдеров также оказались Tesla Model S и Model X, BMW 7-й серии и Land Rover Range Rover.

