В Китае стартуют продажи обновленного Tank 700

Tank начинает продажи рестайлингового внедорожника 700 с внешним тюнингом. Новинка бренда, входящего в структуру Great Wall Motor, получила индекс Hi4-Z, сообщает IT Home. Глава компании Вэй Цзяньцзюнь заявил, что официальный старт продаж новой модели состоится 30 марта. В честь этого события топ-менеджер лично протестирует автомобиль в Шанхае, совместив поездку с фотосессией и разговором об автомобильной культуре, и проведет прямую трансляцию.

Визуально обновленный Tank 700 Hi4-Z заметно отличается от стандартной версии. На капоте появились функциональные вентиляционные прорези, а передний бампер получил более сложную трехсекционную конструкцию с выступающим аэродинамическим элементом.

Образ внедорожника дополняют широкие колесные арки, увеличенный клиренс и новые колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм. Главное технологическое новшество — встроенный в крышу лидар, который отвечает за работу продвинутых систем помощи водителю.

Габариты полноразмерного внедорожника составляют 5105 мм в длину при колесной базе 3000 мм. Tank 700 Hi4-Z способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонны.

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 248 л.с., работающий в составе гибридной системы Hi4-Z. Главное отличие от предшественника — более емкая тяговая батарея на 59,05 кВт·ч. Литий-железо-фосфатный аккумулятор позволяет проезжать на чистом электричестве до 190 км., а заявленный расход топлива составляет 8,5 л. на 100 км.

