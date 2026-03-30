Toyota откажется от жестких стандартов качества ради выживания

Toyota откажется от части стандартов качества при производстве своих автомобилей. На встрече с поставщиками глава компании Сато Коидзи заявил, что сейчас компания борется за выживание, сообщает IT Home.

Долгие годы Toyota придерживалась настолько жестких стандартов качества, что даже микроскопические дефекты, которые невозможно разглядеть без лупы, служили поводом для признания детали бракованной.

Например, только из-за неидеального оттенка изоляции проводов ежемесячно утилизировалось около 10 тыс. жгутов. Также поставщикам приходилось утилизировать потолочные панели салона с едва заметными пятнами, рулевые колеса с почти невидимыми складками кожи. Все это приводило к серьезным убыткам.

Менеджер по закупкам Toyota Седзи Нисихара прямо признал, что потребители попросту не замечают большинства этих недочетов.

Сейчас японский автогигант запускает программу «Smart Standard Activity», цель которой — снизить издержки за счет пересмотра требований к деталям, которые не влияют на безопасность и функциональность, но существенно повышают затраты.

