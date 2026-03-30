Toyota готовит мощного «проходимца», готового превзойти Ford Raptor

Ведорожник Toyota Tundra TRD Hammer будет стоить около 80 тысяч долларов.

Забудьте о мощных пикапах Ford Raptor и Ram RHO, потому что на арену внедорожных баталий выходит Toyota Tundra TRD Hammer, способный покорять пустыню Бaха на скорости, которую консервативные конкуренты пока могут только увидеть во сне.

Японский автопроизводитель наконец приоткрыл карты и рассказал о создании серьезного претендента на звание короля полноразмерных пикапов.

Toyota создает версию Tundra, способную не просто составить конкуренцию Ford Raptor, а сокрушить его на его же территории. Внедорожник Hammer с расширенной колеей, мощной подвеской с большим ходом, 37-дюймовыми шинами BFGoodrich KO3 и гибридной силовой установкой выглядит как полностью готовый продукт, который уже проходит обкатку.

В то время как GM продолжает играть по консервативным правилам, а Ram мечется между V8 и 6-цилиндровыми двигателями, Toyota делает ставку на надежность и технологичность. Ожидается, что цена новинки составит около 80 тысяч долларов, что автоматически поместит её в премиальный сегмент, где битва за покупателя выигрывается не грузоподъемностью, а характером и харизмой.

И это лишь начало масштабного наступления. Вслед за Toyota в сегмент настоящих внедорожных машин один за другим врываются и другие производители: Nissan готовит возвращение рамного Pathfinder и легендарного Xterra, BMW работает над конкурентом G-класса, а Audi примеряется к платформе Scout.