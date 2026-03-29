Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь авто

Обновлен список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Он размещен на сайте Минпромторга.

Теперь в этом перечне числятся 573 модели, годом ранее в него входили 555 авто. Так, сюда включены 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 268 моделей, которые дороже 15 миллионов рублей.

Среди марок авто здесь есть Mercedes-Benz, Audi, Lamborghini, BMW, Rolls-Royce, Bentley, Voyah, Aurus, Tesla, Hongqi, Ford, Toyota и другие.

Напомним, что повышающие коэффициенты в расчете налога на премиальные машины применяются в России с 2014 года. Сегодня они касаются только тех автомобилей, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Это правило распространяется на автовладельцев, купивших машины после 1 января 2022 года.