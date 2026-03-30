Продажи электрокаров Xiaomi в России резко идут вверх

За два месяца текущего года на российский учет встало 157 электромобилей Xiaomi. Это почти в 4 раза больше, чем в январе-феврале прошлого года (40 штук), сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

В прошлом году количество зарегистрированных в России электромобилей Xiaomi также выросло в 4 раза - до 703 единиц против 179 штук годом ранее.

Рост обеспечила новая модель Xiaomi YU7 и ее топовая заряженная версия Xiaomi YU7 Max. Эти кроссоверы активно повезли в Россию с августа-сентября прошлого года. Сейчас на долю этих двух моделей приходится более 95% продаж марки.

Автомобили Xiaomi поставляют в Россию по альтернативным каналам. Официального дистрибьютора бренда пока нет. На данный момент на российском учете уже числится более 1000 единиц автомобилей Xiaomi, уточняет эксперт.