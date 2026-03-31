Android Auto 16.6 получил улучшения и готовится к крупному обновлению

Новая версия Android Auto 16.6 уже доступна для тестирования в бета-режиме, предлагая улучшения стабильности и устранение ошибок без видимых изменений интерфейса. Пользователи могут установить её вручную через APK-файл, что занимает всего несколько минут, но следует помнить о возможных сбоях, так как это бета-версия. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Google работает над расширением функциональности системы, чтобы она могла служить полноценным центром управления автомобилем. В будущем планируется интеграция управления климат-контролем и радио напрямую через интерфейс Android Auto, что устранит необходимость переключения между разными системами. Это приблизит Android Auto к штатным мультимедийным системам, что особенно актуально в контексте растущей популярности подключённых автомобилей и умных функций.

Таким образом, Android Auto постепенно эволюционирует из простого интерфейса для смартфона в комплексную экосистему управления автомобилем, что отражает ключевые тенденции в автомобильной индустрии. Разработчики сосредоточены на создании более интегрированного и удобного опыта для водителей, что может повысить привлекательность системы в долгосрочной перспективе.