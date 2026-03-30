Конституционный суд РФ приступил к изучению закона об ОСАГО

На прошлой неделе Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела, решения по которому с замиранием сердца ждут и все автомобилисты, и все автостраховщики.

© Российская Газета

Разбирается вопрос о том, что делать, если для ремонта автомобиля после ДТП страхового возмещения по ОСАГО не хватает. Заявителем выступает компания "Т-страхование", которой пришлось заплатить жительнице Ярославля сумму, почти в два раза превышающую оценку ущерба.

Женщина потребовала, чтобы в соответствии с законом об ОСАГО страховая компания организовала восстановление ее автомобиля и компенсировала расходы. То есть выплатила страховое возмещение в натуральной форме, которая законом определена как предпочтительная.

Однако в СТО отказались делать ремонт в пределах суммы, определенной страховщиками по Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт Центробанка, - 320 тысяч рублей. И тогда "Т-страхование" просто выплатило клиентке эту сумму (впоследствии добавив до максимального страхового возмещения - 400 тысяч рублей).

Между тем, как указали суды общей юрисдикции и это не раз прозвучало в ходе публичных слушаний в Конституционном суде РФ, список условий, при которых возможна замена натурального возмещения на денежное, является исчерпывающим и закрытым.

Поэтому с АО "Т-страхование" взыскали 580 тысяч рублей, применив статью 15 ГК РФ о взыскании убытков в полном объеме без учета положений статьи 7 закона об ОСАГО, который ограничивает лимит ответственности.

Такой подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом, полагает представитель АО "Т-страхование" адвокат Константин Фонарьков. Ведь если расчетная сумма страхового возмещения больше установленных 400 тысяч рублей, то владелец разбитого автомобиля либо доплачивает на СТО необходимую сумму, либо получает те самые 400 тысяч и решает свои проблемы самостоятельно. Если же сумма меньше, то страховщик не может заменить ее денежной выплатой даже в том случае, если он объективно не в состоянии организовать ремонт. В сегодняшних условиях в числе непреодолимых обстоятельств может быть, к примеру, невозможность получения новых оригинальных запасных частей.

- Страховщик должен отвечать за причиненный ущерб не в полном объеме, а только в пределах страховой суммы, - убеждал судей КС РФ адвокат. - А сложившаяся правоприменительная практика приравнивает страховщика к причинителю вреда. - Мы лишаемся возможности прогнозировать свои финансовые риски, и это создает угрозу устойчивости самого института ОСАГО, поскольку может повлечь уход страховых компаний с рынка, дефицит страховых услуг, рост стоимости полисов, - подчеркивал он.

При этом адвокат страховой компании отметил, что оспоренные положения "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", возможно, и не являются неконституционными сами по себе.

Однако в сложившейся судебной практике обнаруживается неопределенность - а суды не всегда решают вопрос так же, как в их деле, - следовательно, норма нуждается в правовом толковании.

Представители органов власти в целом согласились с таким подходом.

Так, полномочный представитель Госдумы в КС Юрий Петров тоже отметил, что "суть ОСАГО - в распределении ответственности", а первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров добавил, что "невозможность исполнения не свидетельствует о дефектности нормы".

- Нормы действующего законодательства призваны обеспечить преимущества для владельца транспортного средства как экономически более слабой стороны в страховых правоотношениях, заинтересованного в скорейшем начале эксплуатации своего автомобиля, поврежденного в результате ДТП, - подчеркнул полномочный представитель президента РФ в КС Дмитрий Мезенцев. - Приоритетность возмещения причиненного вреда "в натуре" имеет целью установить такие возможно комфортные экономико-правовые условия для потерпевших, которые сократят их временные и финансовые издержки, что отвечает конституционным нормам обеспечения баланса прав и обязанностей граждан.

В стенах зала заседаний КС РФ прозвучала также информация о том, что сложившаяся судебная практика порождает широкие возможности для "автоюристов".

Такие мошенники выкупают у пострадавших обязательства, а потом через суд взыскивают со страховщиков суммы, которые могут превышать стоимость нового автомобиля.

- Страховой рынок находится на "красной линии", за которой под видом защиты прав потерпевших происходит разрушение системы автострахования, - считает полномочный представитель Российского союза автостраховщиков, доктор юридических наук Юрий Колесников. - Мы просим не о привилегиях, а о предсказуемых правилах, просим защитить не страховщиков, а сам механизм защиты потерпевших, - заявил он.

Судьи КС РФ еще раз изучат доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения будет объявлено дополнительно.