Tesla прекращает продажи Model S и Model X в США

В США начинается финальный этап продаж двух легендарных электромобилей — Model S и Model X, что знаменует завершение эпохи для Tesla. Компания официально уведомила клиентов о скором прекращении поставок этих моделей, поблагодарив за поддержку и предложив поторопиться с приобретением оставшихся на складах машин. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Эти автомобили сыграли ключевую роль в становлении Tesla как лидера электромобильной отрасли. Седан Model S, выпущенный в 2012 году, доказал, что электрические машины способны быть динамичными и доступными, а Model X привнёс инновации вроде уникальных дверей Falcon Wing. Теперь их место занимают более современные проекты и конкуренты, такие как Porsche Taycan и Lucid Air, что отражает смену приоритетов производителя.

Компания не объявляет точных сроков остановки производства, но ясно указывает на перераспределение ресурсов в пользу новых направлений. Основное внимание теперь уделяется разработке роботакси Cybercab и гуманоидного робота Optimus, что демонстрирует трансформацию Tesla из автопроизводителя в технологическую фирму с широкой экосистемой.

Покупателям предлагается последняя возможность приобрести эти модели по текущим ценам: Model S стоит от 94 990 долларов, а Model X — от 99 990 долларов, с версиями Plaid дороже примерно на 15 000 долларов. Количество доступных автомобилей ограничено, и их продажи скоро завершатся, символизируя переход к новым форматам мобильности. Таким образом, Tesla закрывает важную главу своей истории, фокусируясь на будущем, где классические электрокары уступят место инновационным технологиям.