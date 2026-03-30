В Китае начались продажи нового Toyota bZ7

Toyota представила новый электрокар bZ7 в Китае: цена от 147 800 юаней с технологиями Huawei и Xiaomi
В Китае начались продажи нового электрического седана bZ7 от совместного предприятия GAC Toyota, что усиливает позиции бренда на ключевом рынке электромобилей. Модель предлагается по стартовой цене 147 800 юаней с учётом субсидий, что делает её доступной в массовом сегменте. Это уже второй электрокар Toyota, разработанный при активном участии китайской инженерной команды, что подчёркивает локализацию стратегии. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Автомобиль оснащён электромотором мощностью 207 кВт, способным развивать скорость до 180 км/ч, и доступен с батареями на 71 или 88 кВт/ч, обеспечивающими запас хода до 600 и 710 км соответственно. Особое внимание уделено технологиям: в модели используются система Huawei DriveONE, мультимедийная платформа HarmonySpace 5 и интеграция с экосистемой Xiaomi, а также LiDAR и система помощи водителю Momenta, поддерживающая функции автопилота в городских и трассовых условиях.
Для комфорта седан получил пневмоподвеску с двумя камерами и кресла с нулевой гравитацией. Производитель также делает акцент на надёжности: батарея подлежит бесплатной замене при деградации более чем на 10% в течение двух лет или 50 000 км, а пневмоподвеска имеет гарантию до 10 лет. Таким образом, Toyota bZ7 представляет собой адаптацию к требованиям китайского рынка, сочетая японский подход с локальными технологиями и демонстрируя изменения в стратегии автопроизводителей в сегменте электромобилей.