В Китае начались продажи нового Toyota bZ7

В Китае начались продажи нового электрического седана bZ7 от совместного предприятия GAC Toyota, что усиливает позиции бренда на ключевом рынке электромобилей. Модель предлагается по стартовой цене 147 800 юаней с учётом субсидий, что делает её доступной в массовом сегменте. Это уже второй электрокар Toyota, разработанный при активном участии китайской инженерной команды, что подчёркивает локализацию стратегии. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Toyota bZ7

Автомобиль оснащён электромотором мощностью 207 кВт, способным развивать скорость до 180 км/ч, и доступен с батареями на 71 или 88 кВт/ч, обеспечивающими запас хода до 600 и 710 км соответственно. Особое внимание уделено технологиям: в модели используются система Huawei DriveONE, мультимедийная платформа HarmonySpace 5 и интеграция с экосистемой Xiaomi, а также LiDAR и система помощи водителю Momenta, поддерживающая функции автопилота в городских и трассовых условиях.

Для комфорта седан получил пневмоподвеску с двумя камерами и кресла с нулевой гравитацией. Производитель также делает акцент на надёжности: батарея подлежит бесплатной замене при деградации более чем на 10% в течение двух лет или 50 000 км, а пневмоподвеска имеет гарантию до 10 лет. Таким образом, Toyota bZ7 представляет собой адаптацию к требованиям китайского рынка, сочетая японский подход с локальными технологиями и демонстрируя изменения в стратегии автопроизводителей в сегменте электромобилей.