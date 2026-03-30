Обновленный MG4 сохранил доступную цену

Обновлённый электромобиль MG4 для европейского рынка делает акцент на внутренних и технических усовершенствованиях, сохраняя при этом доступность в своём сегменте. Основные изменения коснулись салона, где использованы решения, схожие с кроссовером MGS5, улучшены материалы и сборка, а также оставлены физические кнопки для ключевых функций, что выделяет модель среди конкурентов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Внешне автомобиль почти не изменился, за исключением переработанного переднего бампера, новых колёсных дисков и обновлённого спойлера. Технические обновления включают гамму батарей на 64 и 77 кВт/ч, при этом базовая версия с меньшим аккумулятором убрана. Мощность электромотора снижена до 190 л.с., но крутящий момент увеличен до 350 Нм, что сохраняет динамику на прежнем уровне.

Разгон до 100 км/ч занимает около 7,1 секунды, а запас хода достигает примерно 400 км. Быстрая зарядка улучшена до 154 кВт, позволяя зарядить батарею с 10 до 80% примерно за 25 минут. Продажи уже идут в Европе, включая Испанию, с ценой, начинающейся от 37 500 евро за версию Long Range и доходящей до 42 000 евро за XPower без учёта субсидий.

Главное преимущество модели — цена, которая остаётся заметно ниже многих конкурентов, включая новые китайские и европейские электрокары. В итоге, обновлённый MG4 представляет собой точечные улучшения, делая автомобиль удобнее и технологичнее при сохранении выгодного соотношения цены и возможностей.