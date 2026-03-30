Когда машины с механикой полностью исчезнут с рынка

Автоэксперт из Новосибирска Илья Франк в интервью BFM-Новосибирск рассказал, какое будущее ожидает автомобили с тремя педалями и на каких машинах они останутся необходимостью.

Доля продаж новых автомобилей с АКПП впервые превысила половину рынка в середине 2010-х годов. К 2025 году этот показатель вырос до 70%, что соответствует европейским трендам. В США машины с «автоматом» и вовсе стали практически безальтернативным выбором.

«Российский рынок активно заполняется китайским автопромом, для которого автоматические трансмиссии стали стандартом, а «механика» — исключительной редкостью», — отмечает Илья Франк.

Несмотря на общую тенденцию, МКПП сохранит свои позиции в нескольких ключевых сегментах:

серьезные внедорожники и спортивные автомобили, где важен полный контроль над трансмиссией;

коммерческий транспорт (LCV), где надежность и стоимость обслуживания остаются приоритетами;

бюджетный сегмент, в частности, бестселлеры Lada, где главная задача — уложиться в ограниченный бюджет.

«В эконом-сегменте продолжают выбирать «механику» за меньшую стоимость покупки и ремонта. Зная это, производители не торопятся убирать МКПП из списка доступных опций», — поясняет эксперт.

За рубежом «механику» также выбирают из-за цены, а иногда — из-за экологичности (некоторые исследования показывают меньший расход топлива у опытных водителей).

«В ближайшее десятилетие «механика» останется нишевым продуктом, который можно будет объяснить либо минимальной ценой, либо исключительной необходимостью, как в случае со спортивными машинами или коммерческим транспортом», — прогнозирует Франк.

Эксперт констатирует: привычки массового покупателя в России и других развитых рынках окончательно перестроились под «автомат».

«Автоматическая коробка перестала быть дорогой и ненужной опцией. Теперь это почти данность, стандарт, который ожидает потребитель от современного автомобиля», — резюмирует Илья Франк.

Эпоха массовой «механики» подходит к концу, но в отдельных нишах она продолжит существовать, сохраняя своих приверженцев среди автолюбителей, профессионалов и бюджетных покупателей.