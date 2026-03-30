В РФ на продажу выставили ВАЗ-2101 за 2,5 млн

Как выяснила "Российская газета", в Москве на продажу выставили ВАЗ-2101, который с 1981 года проехал 17 500 км. За свою машину владелец просит 2,5 млн рублей.

"Продаю ретроавтомобиль. Собран полностью вручную из оригинальных деталей 70-х годов. Строилась 2 года. Идеальна для музея или в коллекцию. Все работает", - говорится в объявлении.

Под капотом у ВАЗ-2101 стоит двигатель 1,2 литра, который выдает 59 л.с. Коробка - механика, привод - задний.

В основе ВАЗ-2101 лежит Fiat-124, однако это был не просто бейдж-инжиниринг, а огромная работа советских инженеров по адаптации иномарки к другим условиям эксплуатации и улучшению характеристик. В период с 1970 по 1988 год на АвтоВАЗе выпущено примерно 4,8 млн ВАЗ-2101 и различных модификаций на базе "единички".

