В начале 2026 года купили всего четыре квадрицикла Eonyx M2

В начале 2026 года россияне купили всего четыре квадрицикла Eonyx M2/

За январь и февраль 2026 года на учет в ГАИ поставили всего четыре электрических ситикара Eonyx M2.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на данные «Автостат Инфо». Из этого количества две машины были зарегистрированы в январе, еще две – в феврале, уточняется в сообщении. Напомним, формально двухместный хэтчбек Eonyx M2 – это китайский квадрицкл класса L7, который собирает «Автодор». У машины есть допуск на дороги общего пользования, ГАИ выдает один (задний) знак мотоциклетного образца, водителю нужны права категории B.

Длина кузова – всего 2,8 м, колесная база – 1,8 м. На задней оси установлен электромотор на 10 л.с., питающийся от батареи емкостью 150 А·ч. В оснащении – галогеновые фары, кондиционер, отопитель салона, цифровая приборка 6,2", мультимедиа 9" с подключением смартфона. Предполагается, что Eonyx M2 будут использовать для личного пользования, а также в доставке и на различных объектах в качестве развозного транспорта.

Стоит такая машинка 840 тыс. рублей – и 546 тыс. рублей с учетом субсидии по госпрограмме при покупке в кредит. Помимо M2, в линейке Eonyx присутствуют еще коммерческие Eonyx Profi – фургон Profi и пикап Pickup за 890 и 990 тысяч соответственно. Прием заявок на модели Eonyx «Автотор» открыл 23 сентября 2025 года.