Mansory представил эксклюзивный Mercedes-AMG G 63

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило эксклюзивную версию внедорожника Mercedes-AMG G 63, получившую название Grand Entree. Проект выделяется не только радикальным внешним видом с яркими розовыми акцентами на решётке радиатора, колёсах и запасном колесе, но и серьёзными техническими улучшениями. Автомобиль оснащён задними дверями, которые открываются против хода, что повышает удобство посадки, а его салон полностью переработан с использованием кожи, карбона и фирменных логотипов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mansory

Под капотом установлен 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого увеличена до 808 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 1150 Нм. Благодаря этим изменениям разгон до 100 км/ч занимает примерно 4 секунды, что является впечатляющим результатом для столь крупного автомобиля. Внешний вид дополнен кованым карбоном, массивным обвесом и 24-дюймовыми колёсами, что придаёт модели агрессивный и провокационный облик.

Несмотря на статус внедорожника, эта версия G-Class вряд ли предназначена для бездорожья, поскольку её дизайн ориентирован в первую очередь на привлечение внимания. Производитель планирует выпустить всего 8 экземпляров, что делает проект крайне редким и эксклюзивным. Такие автомобили часто становятся способом самовыражения для их владельцев, сочетая технические инновации с уникальным стилем.

Mansory продолжает балансировать на грани вкуса, создавая проекты, которые технически впечатляют, но рассчитаны на узкую аудиторию. Grand Entree демонстрирует, как тюнинг может превратить серийную модель в произведение искусства, сохраняя при этом высокую производительность. Этот подход подчёркивает стремление ателье к инновациям и индивидуальности в автомобильном мире.