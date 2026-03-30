Продажи пикапа JAC T8 Pro завершаются в России, следует из данных компании "Автостат Инфо", которые проанализировали "Китайские автомобили".

В январе 2026 года модель поставили на учет в количестве 8 штук, в феврале - еще 9.

На популярных классифайдах можно найти единственное объявление о продаже нового T8 Pro. Напомним, эту модель в РФ заменил локализованный Sollers ST8. За два месяца россияне зарегистрировали 68 таких машин.

На официальном сайте JAC есть прайс-листы на модель 2024 года выпуска. Стоимость - от 3 344 000 рублей.

JAC T8 Pro представлен с двухрядной кабиной, длина кузова пикапа составляет 5325 мм, размер колесной базы - 3090 мм. Размеры грузовой площадки: 1520 х 1520 х 470 мм. По этим параметрам новинка повторяет старый T6, но может увезти немного больше - 900 кг.

Для машины предложены 139-сильный дизель и бензиновый турбомотор 2,4 литра на 204 сил, оба агрегатируются 6-скоростной МКПП, привод - подключаемый полный.