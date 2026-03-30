Ford F-150 Raptor R получил дерзкий тюнинг с 22-дюймовыми колесами

В мире мощных пикапов разворачивается интересная конкуренция, пока один производитель готовит новинку, другой демонстрирует возможности кастомизации. Ford F-150 Raptor R получил эффектный тюнинг, который подчеркивает его агрессивный характер и премиальный облик. Основные изменения коснулись внешности: установлены 22-дюймовые колёса Vossen HFX-6 с глубоким конкейвом и полированной поверхностью, что придало автомобилю более дорожный вид, дополненный красными буксировочными крюками и защитными элементами. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Технические характеристики остались без изменений: под капотом сохранился 5,2-литровый компрессорный V8 мощностью примерно 720 лошадиных сил, что делает эту модель одним из самых сильных серийных пикапов на рынке. Такой двигатель обеспечивает достаточную производительность для конкуренции с любыми соперниками, включая ожидаемый Ram TRX с двигателем на 777 сил. Проект демонстрирует, как можно усилить визуальную составляющую и без того экстремального автомобиля, превращая его в шоу-кар для повседневного использования.

В результате тюнинга Raptor R выглядит не просто как внедорожник, а как выражение силы и стиля, особенно на фоне будущих конкурентов. Такие модификации подчёркивают, что даже лучшие пикапы становятся способом самовыражения, особенно в США, где культура кастомизации развита очень сильно. Автомобиль в таком исполнении выделяется своей мощностью, громкостью и заметностью, сохраняя при этом все функциональные возможности.