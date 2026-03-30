Авторынок России идет на рекорд

В последнюю полную неделю марта (13-ю по счету) продажи новых легковых автомобилей показали очередной рекорд. Было реализовано 28,6 тысяч единиц. Это на 19% больше, чем неделей ранее и на 36,5% превышает показатель аналогичной недели прошлого года. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

По его словам, авторынок реально проснулся, реагируя на раннюю теплую весеннюю погоду. Отложенный "замороженный" спрос перетекает в реальный. В тоже время производители и их дилеры в этом весеннем сезоне представили большое количество новинок. И это тоже способствует росту спроса.

Ну а основная причина роста - конец квартала. Дилеры стараются по-максимуму выполнить поставленные им планы и получить причитающиеся бонусы.

Ситуация в коммерческом сегменте авторынка менее радужная, но не безнадежная. За неделю продано почти 1,3 тысячи LCV (-9%), 1063 единицы грузовой техники (+6,2%) и 208 автобусов (-6%). Во всех этих сегментах динамика по отношению к прошлому году пока отрицательная.

А вот продажи мотоциклов ранней весной взлетают "до небес". За неделю реализовано 1728 единиц мототехники. Это на 75% больше, чем неделей ранее и на 22,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, добавляет эксперт.