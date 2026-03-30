Продажи Mercedes-Benz CLA EQ в Китае провалились

Продажи электрического Mercedes-Benz CLA EQ в Китае оказались крайне низкими, составив всего около 1600 единиц за первые четыре месяца с октября по январь. Это стало серьёзным разочарованием для компании, особенно на фоне успехов модели в Европе. Ключевыми причинами неудачи стали высокая конкуренция со стороны местных производителей электромобилей, агрессивное ценообразование конкурентов, быстрое технологическое развитие брендов вроде BYD и Xiaomi, а также недостаточная адаптация автомобиля к запросам китайских потребителей. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Mercedes-Benz открыто признал, что CLA EQ превратился в нишевой продукт на китайском рынке, хотя изначально планировался как массовая модель. Компания уже начала пересматривать глобальную стратегию развития электромобилей, уделяя внимание адаптации к местным условиям через локализацию производства и внедрение востребованных решений. Этот провал отражает более широкие изменения в мировой автомобильной индустрии, где региональные производители набирают силу благодаря инновациям и привлекательным ценам.

Традиционные люксовые бренды, включая Mercedes-Benz, вынуждены корректировать свои подходы к позиционированию и производству, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях трансформации отрасли. Ситуация подчёркивает необходимость быстрой реакции на специфику рынков, таких как китайский, где потребительские предпочтения и технологический ландшафт меняются стремительно.