В США показали Ferrari 12Cilindri Spider из Lego в натуральную величину

В парке развлечений Legoland New York Resort появилась уникальная реплика Ferrari 12Cilindri Spider, полностью собранная из деталей Lego. Масштабная модель, состоящая из 554 767 элементов, весит около 1 800 кг, а на её создание потребовалось примерно 2 300 часов. Она оснащена рабочими фарами, детализированным салоном и другими характерными элементами дизайна, позволяя посетителям открывать двери и садиться внутрь, что делает её интерактивным экспонатом в зоне Ferrari Build & Race. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Реальный прототип Ferrari 12Cilindri Spider оснащён атмосферным V12 двигателем, развивающим 819 лошадиных сил, и способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, при этом его цена превышает 460 тысяч долларов. В эпоху перехода автопрома к электромобилям такие модели с двигателями внутреннего сгорания становятся всё более редкими, что подчёркивает уникальность проекта.

Хотя Lego-версия не предназначена для езды, она выполняет важную задачу по привлечению внимания к бренду и вовлечению посетителей в активный досуг. В рамках этой же зоны гости могут собирать собственные модели из конструктора и участвовать в виртуальных гонках, что добавляет образовательный и развлекательный элемент.

Данный проект демонстрирует, как автопроизводители используют креативные подходы для поддержания интереса к своим продуктам, даже если речь идёт о неподвижной копии суперкара. Это пример того, как инженерные решения и игровые форматы могут сочетаться для создания запоминающегося опыта.